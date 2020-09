Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Warnung vor Enkeltrick in Zusammenhang mit angeblicher Corona-Erkrankung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits in der vergangenen Woche wurde bei der Polizei Hildesheim ein Fall bekannt, bei dem Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick versuchten, ein älteres Ehepaar aus Hildesheim um eine größere Geldsumme zu bringen.

Den Ermittlungen zufolge erhielt das Ehepaar am 25.08.2020 um die Mittagszeit einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als ihr angeblicher Sohn ausgab. Der Unbekannte gab vor, finanzielle Hilfe zu benötigen. Er sei angeblich an Corona erkrankt und benötige dringend einen größeren Geldbetrag, um damit wichtige Arzneimittel zu finanzieren. Dabei gelang es dem Mann, die Senioren zunächst in den Glauben zu versetzen, tatsächlich mit ihrem Sohn zu sprechen.

Während des länger anhaltenden Gesprächs kamen der Frau jedoch Zweifel. Sie verhielt sich richtig und kontaktierte eine nähere Angehörige. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass ihr Sohn wohlauf war.

