POL-HI: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Lühnde ein

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jpm)Bereits am vergangenen Freitag (28.08.2020), zwischen 07:30 Uhr und 14:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Maschwiesen im Ortsteil Lühnde ein.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang ins Hausinnere. Im Anschluss wurden nahezu sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Bargeld sowie Schmuck. Der Schaden wurde vorerst auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Die Polizei Hildesheim bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

