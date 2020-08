Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Barfelde

(bue) Am 27.08.2020 kommt es gegen 13:15 Uhr auf der Barfelder Hauptstraße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Eitzum in 31028 Gronau (Leine) OT Barfelde zu einer Verkehrsunfallflucht. Der noch unbekannte Verursacher befährt vermutlich mit einem grünen Pkw die Barfelder Hauptstraße in Fahrtrichtung Eitzum und möchte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden Pkw Skoda einer 49-Jährigen aus Bad Salzdetfurth und kollidiert mit diesem. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Unfallverursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell