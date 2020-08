Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfälle auf dem Zubringer zur BAB 7

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am 29.08.2020, gegen 13:45 Uhr, kam es kurz aufeinander zu zwei Verkehrsunfällen auf dem Zubringer zur BAB 7, der Bundesstraße B 243A.

Zunächst kam es im Bereich der Einmündung zum Schlangenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten unverletzt blieben. Der 58jährige Fahrer eines Pkw Opel (aus dem Stadtgebiet Bockenem) wollte dabei von der B 243A in den Schlangenweg einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden (aus Rtg. BAB 7 kommend) Pkw Daimler-Benz einer 55jährigen aus dem Bereich Seesen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden liegt insgesamt bei mindestens 5.000 Euro.

In der Folge kam es vor der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Der 29jährige Fahrer eines Pkw VW Golf (aus Wolfsburg) erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug am Stauende entsprechend ab. Der dahinterfahrende 18jährige Führer eins Motorrades der Marke Honda (aus dem Stadtgebiet Salzgitter) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Golf auf. Als Unfallfolge stürzte der junge Mann auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Am Pkw und dem Motorrad entstanden Sachschäden von ca. 4.000 Euro. Da aus dem Krad Betriebsstoffe ausliefen befanden sich ebenfalls die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Bockenem vor Ort.

