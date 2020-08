Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier leichtverletzten Personen auf der B3 am Sorsumer Kreuz bei Elze

Hildesheim (ots)

Elze: (bue) Am 29.08.2020 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der B3 zwischen der Abfahrt Elze Nord und dem Sorsumer Kreuz ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. An der Ampelkreuzung am sogenannten Sorsumer Kreuz musste der Verkehr auf der B3 aufgrund des Rotlichts der Lichtsignalanlage verkehrsbedingt warten. Ein 30-jähriger Alfelder befuhr die B3 mit seinem Pkw Kia aus Richtung Elze kommend in Fahrtrichtung Hannover und erkannte die wartenden Fahrzeug vor ihm zu spät, sodass er auf das Ende der Fahrzeugkette auffuhr. Der von ihm getroffene Pkw wurde daraufhin wiederum gegen den vor ihm stehenden Pkw geschoben, welcher dann ebenfalls gegen den vor ihm befindlichen Pkw geschoben wurde. Alle beteiligten Pkw sind teilweise erheblich beschädigt worden und bis auf einen Pkw nicht mehr fahrbereit. Die Schadenssumme wird vorerst auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Pkw waren teils mit mehreren Insassen besetzt, von denen der 30-jährige Alfelder, eine 28-Jährige aus Bevern und ein Ehepaar aus Hamburg mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Vor Ort wurden die Verletzungen durch vier Rettungswagen und einen Notarzt versorgt. Für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die B3 zwischen der Abfahrt Elze Nord und dem Sorsumer Kreuz für ca. 2 Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Elze, Mehle und Wülfingen war u.a. aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz.

