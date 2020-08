Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Schulwegweiser für Erstklässler

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am späten Samstagabend (22:30 Uhr) zog eine Gruppe Jugendlicher (ca. 15 Personen) lautstark durch Bockenem. Die Gruppe zog von der Mahlumer Straße kommend in Rtg. "Am Alten Friedhof". Im Bereich Mahlumer Straße/ Steinmetzweg wurde aus der Gruppe heraus eine Kunststofffigur beschädigt, welche den Erstklässlern der Grundschule Bockenem den Schulweg anzeigen sollte. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits entfernt und konnte im Stadtgebiet nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Gruppe geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

