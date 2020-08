Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze; Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in die Sportsbar Elze

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Donnerstag, 27.08.2020, 22:30 Uhr, auf Freitag, den 28.08.2020, 12:00 Uhr, haben derzeitig noch unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zur Sportsbar in der Mühlenstraße 23 in Elze verschafft und aus dem Lokal Genussmittel und Bargeld entwendet. Die 38 jährige Betreiberin aus Alfeld hatte ihre Bar gegen 22:30 Uhr am Donnerstag verschlossen und wurde tags darauf gegen 12:00 Uhr von einem Bekannten angerufen, der sich über die angelehnte Zugangstür wunderte. Darauf suchte sie den Tatort auf und verständigte nach Feststellung des Einbruchs die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und bittet jetzt darum, dass sich mögliche Zeugen unter T. 05068-93030 melden mögen, die Hinweise auf die Täter geben können. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

