Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zeugenaufruf nach Absetzschleusung an der A17

Bad Gottleuba (ots)

Am 12. August 2020 gegen 7:15 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an der Anschlussstelle Bad Gottleuba in Richtung Dresden drei Personen ausländischer Herkunft fest. Bei den Personen handelte es sich um indische Staatsangehörige.

Aus den bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Absetzvorgang der geschleusten Personen im Bereich des Rastplatzes "Am Heidenholz" durch bislang unbekannte Täter erfolgte. Die Personen sind vermutlich mittels Transporters nach Deutschland geschleust worden.

Die jetzigen Ermittlungen der Bundespolizei richten sich insbesondere gegen die Hintermänner dieser Schleusung.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel fragt aus diesem Grund:

"Wer hat am 12. August 2020 in der Zeit von 06:45 Uhr bis 7:15 Uhr haltende Transporter im Bereich des Rastplatzes "Am Heidenholz" oder auf der Standspur der Bundesautobahn 17, beobachtet bzw. drei Personen aussteigen sehen"?

Die Zeugenaussagen könnten erheblich zur Tataufklärung beitragen.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ist telefonisch unter 035023-676 300 zu erreichen. Die Dienststelle ist 365 Tage, 24 Stunden am Tag rund um die Uhr besetzt.

Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Pressesprecher

Steffen Ehrlich

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell