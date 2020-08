Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Festnahmen nach Verdacht Bandendiebstahl

Breitenau (ots)

Bereits am Sonntag (10. August 2020) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Fiat Ducato mit deutscher Zulassung, kurz vor der Staatsgrenze zur Tschechischen Republik. Der Kleintransporter wurde auf der A17 von Dresden nach Prag festgestellt. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer, rumänischer Staatsangehöriger im Alter von 23 Jahren, noch ein 13- Jähriger, ebenfalls aus Rumänien. Die Abfrage der Personalien der beiden Insassen führte zum Ergebnis, dass der Fahrer bereits polizeilich nicht unbekannt war. Die Fracht im Transporter war unübersichtlich und in den hinteren Teil des Fahrzeuges war kein Blick möglich.

Die Durchsuchung des Transporters führten die Bundespolizeibeamten letztendlich am Bundespolizeirevier Breitenau durch. Die komplette Fracht wurde jetzt entladen und überprüft. Bei der Durchsuchung des Fiat Ducato wurden versteckt unter einer Plane 20 Fahrräder, 14 Autoreifen, vier Alufelgen, Kupferkabel sowie teilweise hochwertige Werkzeuge, alles ohne Eigentumsnachweise aufgefunden. Zwei Fahrräder wurden am 30. und 31. Juli 2020 in Halle (Saale) entwendet und waren bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen geriet ein Ford Mondeo in den Fokus der Einsatzkräfte in Breitenau. Die Überprüfungen dieser zwei Insassen, ebenfalls rumänische Staatsangehörige, erbrachten Bezüge zum Fiat Ducato.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Transporter mit dem vermutlichen Diebesgut und es erfolgte die Festnahme von drei Männern. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führt die Polizei des Freistaates Sachsen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Pressesprecher

Steffen Ehrlich

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

