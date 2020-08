Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Chef bewahrt Mitarbeiter vor dem Gefängnis - Mit gefälschtem Ausweis auf Reisen

Bad Gottleuba (ots)

Bereits im Laufe des gestrigen Vormittags (04.08.2020) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel in der Ortslage Hellendorf einen 54-jährigen Italiener fest. Der 54-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht Heilbronn zu einer Geldstrafe (1.200,- Euro) verurteilt, welche er aber bisher nicht beglichen hatte. Aus diesem Grund wurde der 54-Jährige jetzt mit einem Haftbefehl gesucht. Da er die Geldstrafe auch jetzt nicht bezahlen konnte, drohte ihm eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Sein Arbeitgeber bewahrte ihn aber vor einem Aufenthalt im Gefängnis und bezahlte die noch offene Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle in Hamburg, so dass der 54-Jährige seine Fahrt kurz darauf fortsetzen konnte.

Am Abend kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" der A17 die Insassen eines PKW. Die Beamten stellten als Fahrer einen 34-jährigen nordmazedonischen Staatsangehörigen und vier weitere Nordmazedonier im Alter von 23 bis 56 Jahren als Mitfahrer fest. Im Rahmen der polizeilichen Befragung machten die Insassen widersprüchliche Angaben zu ihrem geplanten Aufenthalt und konnten auch keine ausreichenden finanziellen Mittel für einen Aufenthalt vorweisen. Vielmehr erhärtete sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass die Personen planen einer unerlaubten Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet nachzugehen. Des Weiteren stellten die Bundespolizisten im Reisegepäck des 50-jährigen Nordmazedoniers eine auf ihn personalisierte, gefälschte bulgarische Identitätskarte fest. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern bzw. der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet und dem Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell