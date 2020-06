Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw auf Bahngleisen zwingt Lokführer zur Notbremsung

Zweibrücken (ots)

Am 09.06.2020 gegen 13:25 Uhr musste eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem Bahnübergang an der Fasanerie anhalten, da die Ampel an der Kreuzung Pirmasenser Straße/L 471 gerade auf Rotlicht umgeschaltet hatte und es dadurch zu einem Rückstau kam. Kurz darauf schlossen sich die Schranken am Bahnübergang wegen eines herannahenden Personenzugs. Dessen Fahrer erkannte die Gefahr und leitete sofort eine Notbremsung ein, mit der es ihm gelang, den Zug unmittelbar vor dem Bahnübergang zum Stehen zu bringen. Parallel zur Notbremsung des Zuges hatte die Autofahrerin ihren Pkw über einen Grünstreifen links von der Bahnschranke von den Gleisen heruntergefahren. Sie blieb ebenso wie ihre 78-jährige Mitfahrerin unverletzt. Im Personenzug ist es nach ersten Ermittlungen der Polizei durch die Notbremsung ebenfalls nicht zu Personenschäden gekommen. Der Vorfall wurde von der Polizeiinspektion Zweibrücken der zuständigen Dienststelle der Bundespolizei gemeldet, die eine rechtliche Überprüfung vornehmen wird. | pizw

