Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim-Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Muschelkalk-Mauersteine und Sandsteinplatten von Lagerplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter haben an zwei Wochenenden von einem nicht umzäunten Lagerplatz im Gewann "Fuchsloch" in der Nähe des Tierparks jeweils zwei Tonnen Muschelkalk-Mauersteine sowie insgesamt 25 qm Sandstein-Platten entwendet. Tatzeiträume waren am Samstag/Sonntag, 11./12.07.2020 und Samstag/Sonntag, 25./26.07.2020. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter aufgrund des Gewichts ein größeres Fahrzeug bzw. ein Lkw verwendet haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

