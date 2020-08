Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Parkplatz

Bitburg (ots)

Am 22.08.20 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Lidl in der Bitburger Saarstraße ein Verkehrsunfall, wobei durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein parkender PKW an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell