Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Lagerhalle für Strohballen

Niederscheidweiler (ots)

Am Freitag, 21.08.2020 kam es gegen 16:30 Uhr in Niederscheidweiler zum Brand einer Lagerhalle für Strohballen. Aus unbekannten Gründen entflammten ca. 60 Strohballen in der Lagerhalle. Diese und die Halle wurden hierbei zum großen Teil zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 10000 Euro. Im Einsatz befanden sich die Wehren aus Ober- und Niederscheidweiler, Laufeld, Hasborn, Wallscheid und Manderscheid. Daneben waren die Führungsstaffel der VG Nord und der Wehrleiter der VG, das DRK und die Polizei Wittlich vor Ort.

