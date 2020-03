POL-BN: Bonn-Duisdorf: Telefonbetrügerin versuchte es mit Enkeltrickmasche - Seniorin schaltete Polizei ein - Festnahme

Polizei Bonn

In den Nachmittagsstunden des 11.03.2020 meldete sich eine Betrügerin telefonisch bei einer 70-Jährigen aus Bonn Duisdorf und fragte gleich zum Gesprächseinstieg, "ob sie sie nicht erkennen würde". Die angerufene Seniorin vermutete gleich, dass es sich hier wohl um eine Betrugsmasche handeln würde. Die Anruferin teilte ihr dann im weiteren Gesprächsverlauf mit, dass gegen sie ein Haftbefehl besteht und dieser gegen die Zahlung von 20.000 Euro aufgehoben würde. Als die Angerufene dann signalisierte, dass sie wohl nur die Hälfte des Geldes auftreiben könne, antwortete die vermeintliche Betrügerin, dass das auch in Ordnung sei. Die Seniorin wurde dann aufgefordert das Geld von ihrer Bank abzuholen und dabei den Telefonhörer nicht aufzulegen. Die 70-Jährige ließ sich zum Schein darauf ein und alarmierte die Polizei, die daraufhin den Nahbereich der betroffenen Wohnanschrift sofort mit Zivilkräften beobachtete. Die Anruferin forderte die Seniorin schließlich auf, auf die Straße zu gehen und das Geld einem "Notar Müller" zu übergeben. Kurz vor der geplanten Übergabe des Geldes erklärte die vermeintliche Telefonbetrügerin dann, dass nicht der Notar selber, sondern seine Ehefrau das Geld jetzt in Empfang nehmen werde.

Die so angekündigte "Notar-Ehefrau" erschien dann auch vor Ort und wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Die der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannte 20-Jährige verfügt nach den ersten Ermittlungen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik.

Das auf die Bearbeitung von Betrugsdelikten spezialisierte KK 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Hierbei wird auch geprüft, ob die Beschuldigte möglicherweise noch mit weiteren, gleichgelagerten Taten in Verbindung zu bringen ist.

