POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Mittwoch, 11. März 2020

Am heutigen Mittwoch (11.03.2020) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Menschenrechte jetzt - Solidarität mit den Geflüchteten an der Außengrenze Europas" statt. Der Veranstalter rechnet mit 200 Teilnehmern, die sich ab 19 Uhr auf dem Markplatz zu einer kurzen Auftaktkundgebung versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Rathausgasse, Belderberg, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Bonngasse, Friedrichstraße

Bis 22 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung auf dem Friedensplatz. Es kann zu vorrübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

