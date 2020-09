Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diverse Sachbeschädigungen an Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pie). In der Nacht von Montag (31.08.2020) auf Dienstag (01.09.2020) kommt es in 31008 Elze im Bereich "Unterm Born", "Am Schmiedekamp" und "Quellweg" zu diversen Sachbeschädigungen. Hierbei werden mehrere Pkw und ein Gartenzaun beschädigt. Es kann unmittelbar nach der Tat eine Person beobachtet werden, die in Richtung Hildesheimer Landstraße geht.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

