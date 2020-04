Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/RW) Honda-Fahrer stürzt mit Sozia

Lauterbach (ots)

Ein 53-jähriger Honda - Fahrer ist am Sonntag zwischen Schramberg und Lauterbach mit seiner Mitfahrerin gestürzt. Er wurde dabei leicht verletzt. Die beiden fuhren mit ihrem schweren Motorrad auf der Landesstraße einem 70-jährigen Golf-Fahrer hinterher, als dieser kurz vor dem Bauhof Lauterbach links abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer bemerkte zu spät, dass der Vordermann hierzu abbremste und rammte das Heck. Am Golf entstand dadurch ein Schaden von 3.000 Euro, am Motorrad 1.500 Euro. Weitere Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell