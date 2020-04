Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mercedes ramponiert 4.4.20

Rottweil (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Saline hat ein Unbekannter am Samstag einen Mercedes gerammt. Der Unfallverursacher flüchtete danach. Den Schaden an der E-Klasse schätzt die Polizei auf 500 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rottweil unter 0741 4770 entgegen.

