Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Land-Rover gesucht 05.04.2020, 10 Uhr

Dornhan (ots)

Möglicherweise kommt die Fahrerin eines dunklen Land Rovers aus dem Bodenseekreis als Unfallverursacherin eines Streifschadens in der Teckstraße in Frage. Diese könnte am Sonntagmorgen möglicherweise dort einen Audi gestreift haben. Die Unbekannte mittleren Alters, die mit einer Beifahrerin unterwegs war, wurde von einem Zeugen gesehen, wie sie dort wendete, kurz anhielt und dann weiter fuhr. Am Audi entstand am hinteren Kotflügel ein Lackschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei Oberndorf bittet unter 07423 81010 um Hinweise zu der eventuellen Verursacherin.

