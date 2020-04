Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Hotel stellt sich als Fehlalarm heraus

Wurmlingen (ots)

Eine am Sonntagvormittag, gegen 09.40 Uhr, in einem Hotel in der "Untere(n) Hauptstraße" ausgelöste Brandmeldeanlage hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Nach der Alarmauslösung rückte die Wurmlinger Feuerwehr zusammen mit einem DRK Rettungswagen und der Polizei zu dem gemeldeten Brand aus. In dem aufgrund der Corona-Pandemie geschlossenen Hotel hatte ein Brandmelder im Wellnessbereich ausgelöst. Zu einem Feuer war es nicht gekommen, so dass die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten.

