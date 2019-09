Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verstärkung für die Hammer Polizei

Hamm (ots)

Polizeipräsident Erich Sievert begrüßte am Montag, 1. September, 16 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeipräsidium Hamm. "Wir freuen uns über die Unterstützung. Packen wir es gemeinsam", so der Behördenleiter in seiner Begrüßungsrede.

Zehn Polizistinnen und Polizisten haben gerade ihr Studium abgeschlossen, fünf haben sich aus anderen Behörden nach Hamm versetzen lassen. Die Neuen werden fast ausschließlich in den beiden Wachen Mitte und Bockum-Hövel für die Sicherheit auf Hamms Straßen sorgen.

Zudem begrüßte der Polizeipräsident einen Regierungsinspektor. Er wird in Zukunft die Verwaltung unterstützen.(jb)

