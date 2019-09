Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fortschreibung zur Pressemeldung "Sieben Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus"

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Die 86-jährige Bewohnerin verstarb in der Nacht von Sonntag (01.09.2019) auf Montag (02.09.2019)im Krankenhaus. In ihrer Wohnung war am Sonntag, 1. September, gegen 0.10 Uhr, der Brand ausgebrochen. Ob der Brand todesursächlich war, muss eine Obduktion klären. Brandermittler der Polizei Hamm stellten bei der Untersuchung des Brandortes fest, dass der fahrlässige Umgang mit glimmenden Teilen die Ursache für den Wohnungsbrand war.(jb)

Unsere letzte Pressemeldung zu dem Fall finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4362877

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

