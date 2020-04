Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Rottweil

Konstanz (ots)

Rottenburg am Neckar

Pkw nach Verkehrsunfall vollständig ausgebrannt

Glück im Unglück hatte die Fahrerin eines Mazda bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der A81. Die 28-Jährige war gegen 12:30 Uhr in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Nachdem der Pkw zunächst in die Mittelschutzplanke einschlug, kam das Fahrzeug im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nochmals mit der rechten Außenschutzplanke. Nachdem die 28-Jährige glücklicherweise unverletzt den Mazda verlassen konnte, fing dieser sofort Feuer und brannte trotz Löschangriff der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ergenzingen vollständig aus. Neben der Polizei und Feuerwehr befand sich auch vorsorglich der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn der A81 in Richtung Singen musste für den Rettungseinsatz zunächst bis 13:10 Uhr voll gesperrt werden. Im Anschluss blieb der rechte Fahrstreifen bis 15:30 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometer Länge, welcher durch die Polizei abgesichert wurde. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Epfendorf

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Verkehrsunfall in der Leidringer Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Halterung eines Hausvordachs, so dass diese aus der Verankerung gerissen und die gläserne Seitenverkleidung stark beschädigt wurde. Der Unfallflüchtige setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 81010, zu melden.

Zimmern ob Rottweil

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Audi an der Fahrertüre sowie dem hinteren linken Kotflügel und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

A 81- Parkplatz Eschachtal -Ost

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein verletzter Polizeibeamter ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der vergangenen Nacht um 01.30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Eschachtal-Ost. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei beobachtete, wie zwei Männer in einen handfesten Streit gerieten. Als die Beiden auf die Ansprache der Polizei nicht reagierten, mussten sie von den Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt getrennt werden. Im weiteren Verlauf versuchte ein 22-Jähriger jedoch immer wieder seinen gleichaltrigen Kontrahenten zu attackieren und musste aus diesem Grund in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich vehement, spuckte die Beamten an und beleidigte diese mehrfach. Ein Beamter zog sich in diesem Zusammenhang Kratzwunden zu. Die verbleibende Nacht musste der Aggressor in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Rottweil verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich gegen einen der Kontrahenten der Verdacht, dass er mit dem auf dem Parkplatz befindlichen Pkw gefahren war, ohne im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Wagen nicht zugelassen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Fabian Herkommer, PHK / Dieter Schnurer EPHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell