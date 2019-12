Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen zu Diebstahl in der Innenstadt

Halver (ots)

Schnelle Diebe Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 10:45 Uhr- 12:00 Uhr, war eine 74 jährige Halveranerin mit Einkäufen im Innenstadtbereich in mehreren Geschäften unterwegs. Gegen 12 Uhr stellte sie in einem Supermarkt an der Hagener Straße fest, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden war. Neben dem Verlust diverse Karten und Bargeld musste sie bei Kartensperrung feststellen, dass die unbekannten Diebe bereits drei Transaktionen getätigt hatten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Die Polizei appelliert erneut: Achten Sie auf Ihre Geldbörsen. Taschendiebe sind Profis und Sie merken nicht, dass Sie bestohlen werden. Verstauen Sie Geldbörsen sicher am Körper.

