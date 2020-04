Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruch in Jugendzentrum - Zeugenaufruf -

Trossingen (ots)

Zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Jugendzentrums ist es in der vergangenen Nacht gegen 0.35 Uhr in der Rosenstraße gekommen. Unbekannte schlugen im Erdgeschoß ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Beamte des Polizeireviers Spaichingen und der Hundeführerstaffel suchten das Einbruchsobjekt unverzüglich auf, konnten die Täter jedoch nicht mehr antreffen. Angaben zu entstandenem Sachschaden und Diebesgut können noch nicht abschließend gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 93180, zu melden.

