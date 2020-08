Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 07.08.2020 - 08.08.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Körperliche Auseinandersetzung / wechselseitige, gefährliche Körperverletzung. Zeit: Freitag, 07.08.2020, 16:50 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Hasenwinkel. Hergang: Vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hasenwinkel" kam es Freitagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Männern im Alter von 21 bis 29 Jahren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gingen die Aggressionen dabei von zwei der beteiligten Männer aus. Diese, 23 und 25 Jahre alt, waren stark alkoholisiert. Der 23-jährige führte zudem ein Küchenmesser bei sich. Die beiden Männer suchten sich scheinbar gezielt ihre drei Kontrahenten, allesamt Bewohner des dortigen Hauses, aus und provozierten sie verbal so lange, bis es vor dem Haus schließlich zum Handgemenge und zu wechselseitigen Angriffen kam. Dabei wurden sowohl das genannte Küchenmesser, als auch ein stabiler Besenstiel als Tatwerkzeuge verwendet. Letztlich trugen alle fünf Personen Verletzungen davon und mussten dem hiesigen Krankenhaus zugeführt werden. Um zu verhindern, dass es in der Notaufnahme zu weiteren Angriffen kommt, wurden die medizinischen Versorgungen polizeilich begleitet. Zwei Haupttätern wurden Blutproben entnommen. Vier Beteiligte konnten nach Behandlung diverser leichter Platz-, Kratz- und Schnittwunden entlassen werden. Der 23-jährige musste aufgrund des Verdachts einer Schulterfraktur stationär aufgenommen werden. Der 25-jährige wurde nach seiner Behandlung in Gewahrsam genommen - seine starke Alkoholisierung (Atemalkoholwert von über 2,5 Promille) und eine fortdauernde aggressive Grundstimmung ließen befürchten, dass es sonst zu weiteren Auseinandersetzungen kommen könnte. Ermittlungsverfahren wegen wechselseitig begangener, gefährlicher Körperverletzungen wurden eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzung / wechselseitige Körperverletzung. Zeit: Freitag, 07.08.2020, 20:00 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Humboldtallee, Grillplatz in Nähe der Taucherbasis. Hergang: Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, erhielt die Polizei in Salzgitter Kenntnis von einem stark blutenden Mann in der Nähe des Cafes Sonnendeck am Salzgittersee. Vor Ort konnte tatsächlich ein 36-jähriger Mann festgestellt werden, der aus einer Platzwunde im Gesicht stark blutete. Der Mann schilderte, dass er im Bereich des Grillplatzes in der Nähe der Taucherbasis mit einem anderen Mann in Streit geraten sei. Plötzlich hätte dieser dann eine Grillzange genommen und damit in Richtung des Gesichts des Opfers zugestoßen. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet. Eine medizinische Versorgung lehnte das Opfer ab. Stattdessen behalf es sich vor Ort selbst mit einem Pflaster. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht. Zeit: Freitag, 07.08.2020, 15:00 Uhr - 15:40 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter Reppner, Kreisstraße 1, Richtung Barbecke. Hergang: Gegen 15:40 Uhr erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen Einsatz auf die Kreisstraße 1, zwischen Reppner und Barbecke. Dort sollte ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt sein. Tatsächlich konnte an der Örtlichkeit eine auf der Straße liegende Linde festgestellt werden. Diese wies in einer Höhe von ca. 350cm eine markante Beschädigung auf. Wenige Meter weiter stand eine weitere Linde am Fahrbahnrand. Auch diese zeigte an der Rinde in ca. 350cm Höhe eine Beschädigung. Außerdem steckte in dieser Höhe ein augenscheinlich abgebrochenes und von einem Lkw stammendes Metallelement im Baumstamm, so dass nach jetzigem Ermittlungsstand davon ausgegangen werden kann, dass ein Lkw beim Befahren der K1 zwischen Reppner und Barbecke mit seinem Auflieger gegen die beiden Bäume stieß. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort, weshalb die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete. Die Gefahrenstelle wurde von der Feuerwehr beseitigt.

