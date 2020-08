Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 8. August 2020

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Pkw

Donnerstag 06.08.2020, 17:00 Uhr bis Freitag 07.08.2020, 05:30 Uhr

Durch bisher unbekannte Täter ist bei einem Pkw in der Görlitzer Straße in Wolfenbüttel die Seitenscheibe heruntergeschoben worden. Dadurch konnten der oder die Täter den Entriegelungsknopf der Fahrzeugtür hochziehen. Aus dem Fahrzeug wurde hochwertiges Akkuwerkzeug entwendet. Hinweise bitte an 05331-9330.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an Pkw

Donnerstag 06.08.2020, 18:00 Uhr bis Freitag 07.08.2020, 06:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt im oben genannten Zeitraum den hinteren rechten Kotflügel und die hintere rechte Tür bei einem abgestellten Pkw in der Bahnhofstraße. Dabei wurden Lackkratzer und Dellen verursacht.

