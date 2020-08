Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07.08.2020

Wolfenbüttel (ots)

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag, um 10:50 Uhr, ereignete sich in der Reichsstraße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger aus Wolfenbüttel befuhr mit seinem Fahrrad die Reichsstraße aus Richtung Holzmarkt kommend. Aus bislang unbekannten Gründen stieß er in Höhe der dortigen Bank mit einem Fußgänger zusammen und stürzte anschließend zu Boden. Während der Fußgänger unverletzt blieb, zog sich der 82-Jährige Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell