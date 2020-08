POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 06.08.2020

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich in der Straße "Lange Wanne" in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige aus Salzgitter befuhr zunächst die Straße "Kurze Wanne", um anschließend nach links auf die Straße "Lange Wanne" abzubiegen. Als der Abbiegevorgang bereits abgeschlossen war, kam der 23-Jährigen auf ihrer Fahrspur ein roter Audi A 3 entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich sie mit ihrem BMW nach links aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in die hölzerne Umzäunung einer Wertstoffinsel. Die Fahrerin wurde nicht verletzt, ihr PKW war aber derart schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der bislang unbekannte Fahrer des roten Audi A 3 hielt zunächst kurz an, beschleunigte anschließend und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer/das Fahrzeug geben können. Die Polizei in Salzgitter-Bad ist unter der Telefonnummer 05341/8250 erreichbar.

