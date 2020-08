POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 6. August 2020:

Polizei Salzgitter

Sickte / Hötzum: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Mittwoch, 05.08.2020, gegen 15:30 Uhr

Beim Rechtsabbiegen von der Landesstraße 625 in die Brunnenstraße in Hötzum übersah am Mittwochnachmittag der 59-jährige Fahrer eines Mähdreschers vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtberechtigten 52-jährigen Fahrer eines Pedelc. Um einen Zusammenstoß mit dem Mähdrescher zu vermeiden, bremste der 52-jährige Pedelec-Fahrer sehr stark ab und überschlug sich hierbei mit dem Rad. Hierbei verletzte er sich, er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand erheblicher Sachschaden, zu einem Zusammenstoß mit dem Mähdrescher war es nicht gekommen.

