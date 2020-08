Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.08.2020

Peine (ots)

Ford Kuga entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 05:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Ford Kuga. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Spielplatz" in Oelerse verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Polizeiinspektion Salzgitter

