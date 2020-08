Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 5. August 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Dienstag, 04.08.2020, gegen 21:30 Uhr

Am Dienstagabend kam es im Einmündungsbereich Geschwister-Scholl-Straße / Kurt-Schumacher-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach übersah eine 18-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit das vorfahrtberechtigte Auto einer 19-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie eine 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro, ein PKW musste abgeschleppt werden.

Salzgitter: Alkoholisierter Autofahrer versucht einer Kontrolle zu entgehen

Dienstag, 04.08.2020, gegen 07:30 Uhr

Der Fahrer eines PKW sollte am Dienstagmorgen in der Neißestraße von einer Streife der Polizei kontrolliert werden. Durch ein kurzfristiges und unerwartetes Abbiegemanöver versuchte der Fahrer offenbar der Kontrolle zu entgehen. Er konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt und kontrolliert werden. Hierbei stellte die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 40-jährigen Fahrer fest. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

