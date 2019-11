Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lokführer mit Messer bedroht

Unterlenningen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend (05.11.2019) gegen 17:40 Uhr einen Lokführer am Bahnhof Unterlenningen mit einem Klappmesser bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll zunächst eine Personengruppe von etwa sechs augenscheinlich jugendlichen Personen die Türe der Regionalbahn während des Halts am Bahnhof Unterlenningen blockiert haben. Als der Lokführer des Zuges die jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach, soll ihn einer der Jugendlichen mit einem schwarzen Klappmesser bedroht haben. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 16-18 Jahre alt und mit europäischem Phänotyp beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine weiße BaseCap, einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeans getragen haben. Nach der Tat flüchteten die Jugendlichen offenbar vom Bahnsteig und konnten trotz einer eingeleiteten Fahndung durch Kräfte der Landes- und Bundespolizei nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

