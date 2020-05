Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 19.05.2020 auf den 20.05.2020 wurden in der Langgasse in Haßloch, auf Höhe der Hausnummern 180-190, durch bislang unbekannte Täter sechs geparkte PKW beschädigt. Die Autos wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise und verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Haßloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06321-933-0

pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell