Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Heckscheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.05.20 zwischen 10:00h und 23:00h meldete der 42-jähirge Geschädigte, dass sein im Holunderring in Bad Dürkheim abgestellter VW-Touran beschädigt worden wäre. Als er dieses am späten Abend umparken wollte bemerkte er, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen wurde. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Den Nachbarn wäre nichts aufgefallen. Es entstand Sachschaden von ca. 700 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

