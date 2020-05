POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 19.05.20 parkte der 31-jährige Geschädigte seinen Opel Corsa auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt im Triftweg in Bad Dürkheim. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellte er fest, dass sein Fahrzeug an den linken Türen durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte dieses vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

