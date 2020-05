Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - auf Anruf von falscher "Enkelin" nicht hereingefallen

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.05.20 erhielten in Friedelsheim insgesamt 6 Geschädigte im Alter von 72 - 87 Jahren einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau. Diese gab sich in allen Fällen als Verwandte/Bekannte oder Enkelin aus. Sie wäre gerade auf dem Amtsgericht, befände sich in einer finanziellen Notsituation und bräuchte daher Geld. Die Anruferin sprach akzentfreies Hochdeutsch.Alle Geschädigten schöpften Verdacht, reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei Bad Dürkheim.

Wichtige Informationen und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/

