Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom 18.05.20 auf den 19.05.20 beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt drei geparkte PKW, in der Bürklin-Wolf-Straße in Wachenheim, durch gewaltsames Umklappen der Außenspiegel. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Ermittlungen ergaben das vor circa einem Monat an derselben Örtlichkeit durch unbekannte Täter, mehrere Kratzer an einem abgestellten PKW verursacht worden waren. Diese Strafanzeige wurde nun nachträglich aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

