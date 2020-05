Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abgestelltes Motorrad gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.05.2020 stellte ein 24-jähriger Neustadter sein Motorrad auf dem Marktplatz im Bereich der Fahrradabstellplatz ab und verschloss dieses mittels Lenkradschloss. Als er es am 19.05.2020 wieder in Betrieb nehmen wollte musste er feststellen, dass dieses entwendet wurde. Das Motorrad ist schwarz mit grünem Tank und braunem Sattel und hat einen Wert von ca. 3500 Euro. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter.

