Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.08.2020

Peine (ots)

Nachtrag zu: Scheunenanbau geriet in Brand

Wie berichtet geriet am Montagabend, um 22:40 Uhr, ein Scheunenanbau in der Straße "Im Dorfe" in Wierthe in Brand. Am heutigen Tag untersuchte, zusammen mit Brandermittlern der Polizei, ein Brandsachverständiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig den Brandort. Derzeit wird weiter in alle Richtungen hinsichtlich der Brandursache ermittelt.

Der Dachstuhl der Scheune ist einsturzgefährdet, weshalb die angrenzende Straße weiterhin gesperrt bleibt.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell