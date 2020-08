Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.08.2020

Peine

Ilseder wird Opfer eines Enkeltrick-Betrügers

Am Mittwoch, um 11:30 Uhr, klingelte bei einem Ilseder das Telefon. Sein angeblicher Sohn meldete sich und berichtete über einen Verkehrsunfall. Er benötige nun dringend Bargeld, um den Schaden abwickeln zu können. Da er nicht selber vor Ort erscheinen könne, würde ein Bote geschickt werden, welcher das Geld abholt. Leider fiel der 60-jährige Ilseder auf den Betrüger rein und glaubte an eine tatsächliche Notlage seines Sohnes. Kurze Zeit später übergab er dem Boten an einem ausgemachten Treffpunkt mehrere tausend Euro Bargeld.

Der Bote kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 165 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, bunte Stoffschutzmaske, elegantes Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, 05172/ 370750, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Trickbetrug vereitelt

Zu einem Trickbetrug-Versuch kam es am Mittwoch um 14:30 Uhr in der Gemeinde Wendeburg. Eine bislang unbekannte Täterin versuchte einer 77-jährigen Wendeburgerin vorzutäuschen, dass sie die Ehefrau des Neffen sei. Man habe eine Wohnung gekauft und müsse nun dringend die Schulden begleichen. Die Seniorin gab an, die geforderte Bargeldsumme nicht Zuhause zu haben. Als man ihr ein Taxi anbot, welches sie zur Bank fahren würde, wurde die Wendeburgerin skeptisch und reagierte genau richtig - sie beendete das Telefongespräch!

