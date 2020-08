POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 07.08.2020

Polizei Salzgitter

Radfahrer mit 2,03 Promille gestoppt

Am Donnerstag, um 20:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 26-jährigen Salzgitteraner. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Zum Salzgittersee" in Salzgitter-Lebenstedt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Atemalkoholgerät brachte ein Ergebnis von 2,03 Promille. Es folgenden eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstag, um 13:30 Uhr, kam es auf der K 40 zwischen Salder und Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Salzgitteraner kam mit seinem Ford Focus aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Hierdurch wurde der Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Focus wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

