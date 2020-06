Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch in Rohbauten - große Sachschäden

Bad Rothenfelde (ots)

In der Straße Zum Masch verursachten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag erhebliche Sachschäden bei einem Einbruch. Auf einer Hofstelle, die zurzeit gänzlich neu aufgebaut bzw. renoviert wird, versuchten die Unbekannten in das Haupthaus und die Nebengebäude einzudringen. Entwendet wurde letztlich nichts, die gewaltsamen Eindringversuche verursachten allerdings einen Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05421/921390 oder 05401/879500.

