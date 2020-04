Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 03:20 Uhr fiel einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Scharnhölzstraße ein 38-jähriger Mann auf, der nicht in das Haus gehörte. Er konnte durch Polizeibeamte im ersten Obergeschoss angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann möglicherweise in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses einbrechen. Er musste mit zur Wache.

