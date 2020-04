Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seitenscheiben an Autos eingeschlagen

Recklinghausen (ots)

Gestern, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, zerstörten Unbekannte an vier Autos jeweils die Scheibe an der Beifahrerseite. Die Fahrzeuge stand am Kaiserwall. Beschädigt wurden ein schwarzer BMW 318d, ein grauer Volvo V40, ein schwarzer Mercedes CLK 230 und ein schwarzer Opel Corsa. Die Autos wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Insgesamt entstand etwa 3.200 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell