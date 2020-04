Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Montagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Straße Am Landwehrbach zwei Baucontainer aufgebrochen hatten und Werkzeuge, wie eine Metallsäge, eine Axt und Baumaschinen gestohlen hatten. Ein konkrete Aufstellung der gestohlenen Baumaschinen liegt noch nicht vor.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten am Montag, gegen 3.20 Uhr, ein Fenster auf, um in ein Postgebäude am Wulfener Markt einzudringen. Als Alarm auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute.

Auf einem Baustellengelände an der Straße Hainichenring brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen einen Baucontainer auf und stahlen daraus Starkstromkabel.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell