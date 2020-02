Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Überholvorgang missglückt - Motorradfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Wesel bei einem Verkehrsunfall schwer. Der Weseler war gegen 12.45 Uhr auf der Liederner Ringstraße aus Richtung B 67 kommend in Richtung Bocholter Aa unterwegs. Kurz nach dem Überqueren der Werther Straße überholte er einen vorausfahrenden Wagen trotz Gegenverkehr. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-jährigen Bocholters. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

