POL-BOR: Schöppingen - Unfall

Zwei Leichtverletze

Schöppingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch in Schöppingen dar. Ein 53-jähriger Ahauser befuhr mit seinem Auto gegen 10.10 Uhr die L579 aus Schöppingen kommend in Richtung Heek. Circa 500 Meter vor dem Kreisverkehr zur L582 wollte er nach links auf den Parkplatz der Bauerschaft Ramsberg einbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende Ahauserin, die mit ihrem Wagen auf der L579 in Richtung Schöppingen unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Unternehmen schleppte die Autos ein. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamten sperrten die L579 komplett.

