Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.08.2020

Peine (ots)

Unbekannte Täter entwendeten einen BMW X 5

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 09:30 Uhr, einen auf einem Grundstück in der Edemisser Landstraße in Abbensen abgestellten BMW X 5. Die Schadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro.

